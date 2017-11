Motociclista sofre fratura na perna ao se chocar contra meio-fio

O acidente acorreu por volta das 14h40 desta segunda-feira, 27, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Rua Luiz Maziero, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações de testemunhas, o condutor de uma motocicleta Honda CG Fan, seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Perimetral, quando se chocou contra o meio-fio ao tentar desviar de uma camionete Chevrolet S-10, cujo o condutor teria invadido a preferencial.

Na queda, o motociclista, que foi arremessado sobre o canteiro central, sofreu fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo. O jovem de cerca de 28 anos, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até pronto-socorro do Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) registrou o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia