Raupp reafirma compromisso com o desenvolvimento de Pimenta Bueno

A inauguração de diversas obras marcou as festividades de 40 anos do município de Pimenta Bueno no último final de semana. O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) participou das festividades, anunciou investimentos e reiterou seu apoio ao município.

“São 40 anos de muitas conquistas, e agora Pimenta Bueno vive um momento progressista com a administração da prefeita Juliana Roque (PSB) e do vice Henrique Sanches (PMDB). Fico extremamente feliz por fazer parte desta história e ao lado da deputada Marinha Raupp, vamos continuar trabalhando para o desenvolvimento do município”, disse Raupp durante a reinauguração do Centro Cultural Antônio Augusto Neves, obra que contou com recurso de emenda parlamentar da deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO).

“Acredito que a cultura, educação e lazer fazem parte da formação dos cidadãos e de uma identidade regional. Por isso fazemos a implementação de centros culturais como este de Pimenta Bueno e de bibliotecas e espaços de lazer. Além disso, eu e o senador Raupp continuaremos trabalhando para as obras estruturantes em diversos outros setores do município”, disse a deputada Marinha Raupp.

Recursos para saúde e esporte também foram anunciados pelo senador durante os eventos festivos.

“Já está na conta da prefeitura R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar destinada por mim para a compra de equipamentos para o Hospital Ana Neta; R$ 850 mil para reforma do estádio municipal e construção de um ginásio para atender os alunos do Cenape, além de outros projetos que já estão em andamento”, informou Raupp.

Para a prefeita Juliana Roque, a parceria é vital para a continuidade de obras e programas.

“Nosso município completa 40 anos com muitos desafios futuros, mas com a certeza de que iremos vencê-los, e sempre contando com a parceria do senador Valdir Raupp e da deputada Marinha que são incansáveis batalhadores pelo crescimento não só de Pimenta Bueno, mas de toda Rondônia”, disse Juliana.

Autor e foto: Assessoria