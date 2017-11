Rosângela Donadon confere título honorífico a ex-parlamentar João Batista

A deputada Rosângela Donadon (PMDB) teve aprovado, através do Projeto de Decreto Legislativo nº 156/17, o título honorífico de Honra ao Mérito ao ex-parlamentar e médico João Batista de Lima, pelo trabalho prestado ao povo de Rondônia.

Segundo a parlamentar, a concessão de título honorífico tem por objetivo preservar a memória de exemplos de cidadania, ofertando especialmente às novas gerações, paradigmas de civilismo e profissionalismo em que possam se pautar.

João Batista de Lima é natural do Estado do Espírito Santo, migrando para Rondônia em 1978, prestando serviço como médico em várias cidades do Estado, como Porto Velho, Vilhena, Colorado e Cerejeiras. Atualmente ele reside no município de Cabixi.

Rosângela ressaltou em sua justificativa que na profissão de clínico geral, João Batista ajudou a salvar a vida de centenas de pessoas, “não podendo deixar de relatar que grande parte das mulheres do Cone Sul teve o parto de seus filhos assistido por este grande médico, que de fato é um gigante nas ações sociais ligados à área de saúde”, enfatizou Rosangela.

De acordo com Rosangela Donadon, o médico João Batista é conhecido como um dos melhores do Estado, constando com quase 41 anos de profissão. “Na trajetória política não foi diferente. Ele exerceu três mandatos consecutivo como deputado estadual, onde muito fez por Rondônia, especialmente pelo Cone Sul do estado”, finalizou a parlamentar, agradecendo pela aprovação da propositura.

Autor e foto: Assessoria