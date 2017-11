Voleibol feminino da escola Maria Arlete conquista ouro em Brasília

A equipe feminina de voleibol da escola Maria Arlete Toledo conquistou no último sábado, 25, em Brasília, a medalha de ouro nos Jogos Escolares da Juventude 2017, na categoria 15 a 17 anos.

A disputa do título foi contra o Colégio Adonai do Estado do Maranhão, que era a grande favorita a ganhar o ouro. Em quadra a escola Maria Arlete respeitou a equipe adversaria, neutralizado as jogadas conseguindo abrir o primeiro Set de 25 a 16.

No segundo Set a equipe adversaria voltou em quadra pressionando e abrindo 6 pontos, mas com uma boa sequência de saques a escola Maria Arlete acabou virando o placar em 25 x 16.

O último Set a escola Maria Arlete manteve a intensidade contra as adversarias, vencendo pelo placar de 25 x 18. Batendo a equipe do Maranhão por 3 Sets a 0.

A vitória garantiu o ouro para as meninas de Vilhena. Com isso, a Escola Maria Arlete conquistou o acesso à 2ª divisão do Vôlei Feminino Escolar.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Francer Lima