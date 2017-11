Apenado é amarrado e agredido por companheiros de cela

Os agentes do Gape foram até o presídio e entraram na cela da vítima, que estava amarrada e com marcas da agressão pelo corpo e no rosto. Dentro da cela havia apenas três homens de 30, 35 e 78 anos, eles são suspeitos de terem agredido o jovem. Os homens receberam voz de prisão por lesão corporal e foram levados para a Central de Flagrantes da cidade.

Fonte: G1

Foto: G1