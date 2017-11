COLORADO: Presidente da Câmara apresenta emenda de lei orgânica contra ideologia de gêneros

A emenda que foi elaborada por Evandro Guimarães Prudente, Presidente da Câmara Municipal, foi apresentada em sessão na segunda-feira, 27.

Anexada como parágrafo único ao art. 147 da Lei Orgânica Municipal, a emenda visa a proibição do ensino e de qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de política de conteúdos sobre ideologia de gêneros na educação infantil municipal.

A proposta do presidente, que conta com o apoio de grande parte dos vereadores da câmara, da população e das igrejas do município, passará por dua votações de pareceres jurídicos e comissões e caso seja aprovada, deverá entrar em vigor já no próximo ano.

Fonte Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia