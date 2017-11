DUPLICAÇÃO BR-364: Aberta licitação para estudos de impacto ambiental da obra

A Empresa de Planejamento e Logística S/A da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lançou nesta segunda-feira a licitação para a contratação da empresa responsável pela elaboração dos estudos ambientais e dos programas ambientais de mitigação dos impactos para o licenciamento das obras de duplicação e regularização da BR-364, no trecho entre Comodoro (MT) e Candeias do Jamari (RO).

Segundo o edital publicado hoje no Diário Oficial da União, a abertura das propostas está prevista para o dia 18 de dezembro de 2017, em Brasília (DF). A obra prevê a duplicação de mais de dois mil quilômetros de rodovia entre os dois Estados, não somente para a melhoria do trânsito e diminuição do número de acidentes fatais, mas também para o escoamento da soja produzida no Mato Grosso até o Porto de Porto Velho.

A licitação já havia sido agendada para dezembro, durante a audiência pública realizada em Porto Velho pela Comissão de Servulis e Infraestrutura do Senado, na Câmara Municipal, DNIT, ANTT, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e a Empresa de Planejamento e Logística da ANTT. A obra está estima em R$ 8,2 bilhões e poderá ser financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

