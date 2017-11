FFER define série B do rondoniense para o 2º semestre de 2018

A realização do “Campeonato Rondoniense Série B” está confirmada para o segundo semestre de 2018, com a participação de no mínimo 04 clubes. A confirmação foi dada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), através da Portaria 012/PROF/FFER/2017 publicada na segunda-feira, 27.

A entidade define que as duas melhores equipes na disputa da Série B irão garantir vagas para a elite do futebol profissional em 2019, ocupando as vagas abertas em função do descenso de duas equipes do “Campeonato Rondoniense Série A” que começa em fevereiro de 2018. As normativas para a “Série B do Rondoniense” foram novamente discutidas na FFER.

O departamento de competições da FFER definirá no regulamento específico da série A de 2018 o artigo normatizando o descenso de duas equipes com pior classificação na competição.

A FFER também faz alerta para que as equipes profissionais filiadas interessadas em participar do “Rondoniense Série B” protocolem na entidade o termo de participação, preenchido e assinado pelo presidente do clube e acompanhado das certidões negativas expedidas pela FFER e Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), certidões de regularidade fiscal, bem como documento de cessão de uso do estádio onde mandarão seus jogos.

A competição foi suspensa em 2014 em razão da falta de equipes interessadas pela disputa. Com a filiação de novos clubes bem como interesses dos que se encontra afastados, a entidade máxima do futebol rondoniense decidiu pela reativação do campeonato da Série B.

O departamento de registro deixa claro que todos os procedimentos para o retorno da série B do rondoniense estão embasados no parecer da Advocacia Geral da União.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: FFER