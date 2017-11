Irmãs queimadas pelo padrasto saem da UTI

As duas irmãs que foram queimadas nuas pelo padrasto, de 5 e 7 anos, já foram liberadas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Cosme e Damião em Porto Velho. Agora as crianças estão na área de isolamento da unidade de saúde, desde a última segunda-feira (20), segundo a Secretaria Estado de Saúde (Sesau).

De acordo com a assessoria da pasta, as meninas não correm mais risco de morte e estão juntas no setor de isolamento. Além disso, não há previsão de alta e elas estão reagindo bem ao tratamento que consiste em curativos diários.

O avô das crianças, informou ao G1 que as menores continuam sem saber da morte da mãe, que foi assassinada pelo padrasto delas. “Elas estão se recuperando bem, mas o estrago foi grande. Não sentem dores e são bem tratadas, porém, elas ainda não sabem da morte da mãe. Estamos esperando elas ficarem mais fortes para contarmos. Mas, elas sempre perguntam e nós dizemos que a mãe não pode ir ao hospital”, conta o avô.

Mesmo sem previsão de alta, o familiar afirma que quando forem liberadas irão para casa. “Vamos ajudar elas em tudo o que for possível. Após a alta, voltaremos para nossa cidade e queremos ajudá-las a vencer essa situação”, finaliza o avô.

Entenda o caso

Duas irmãs, com idades entre 5 e 7 anos, foram encontradas nuas, com ferimentos e queimaduras graves pelo corpo na manhã de domingo (29). As crianças estavam próximas de uma represa na Zona Rural de Rolim de Moura (RO), na Zona da Mata. As meninas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Na segunda-feira (30), a mãe das meninas foi encontrada morta no fim da tarde em uma casa vizinha à residência em que a família morava, em Santa Luzia do Oeste (RO).

Idair dos Reis Maria foi encontrado morto dentro de uma mata na terça-feira (31) em Rolim de Moura (RO). Conforme a Polícia Civil e Polícia Militar (PM), o corpo do homem estava em avançado estado de decomposição, com o pênis exposto e sem um dos olhos.

Fonte: G1

Foto: G1