Josué Donadon vistoria aplicação de asfalto frisado no estacionamento da Feira do Zilda

A manhã desta terça-feira, 28, foi marcada por mais uma grande ação continuada da Semosp, que sob a direção do secretário de obras, Josué Donadon, está recuperando o estacionamento da Feira do Zilda com aplicação de Asfalto Frisado, proporcionando ótimas condições de acesso aos usuários deste importante local de Vilhena.

De acordo com o titular da Semosp, Josué Donadon, esta ação têm se repetido em outras regiões da cidade, como por exemplo a da área externa do postinho de saúde do bairro Cristo Rei, que recebeu o mesmo serviço pela Semosp.

“A prefeita Rosani Donadon determinou a realização de mais este trabalho e reiterou mais uma vez a parceria com o DNIT, que novamente, cedeu uma quantidade considerável de asfalto frisado para a Semosp poder executar este grande trabalho, que resolverá os problemas com os buracos e as poças d’água destas regiões”, destacou Josué Donadon.

Em paralelo as ações citadas, a Semosp está realizando também nesta semana a manutenção com a utilização do mesmo material, beneficiando a Feira do Bairro São José e da Escola Castelo Branco facilitando ainda mais a mobilidade destes setores.

Texto e fotos: Assessoria