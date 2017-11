Jovem empresta arma para irmão cometer assalto e ambos acabam presos pela PM minutos após o crime

André Ferreira de Souza, de 19 anos, foi preso no fim da manhã desta terça-feira, 28, após emprestar uma arma de fogo para seu irmão e um amigo, ambos menores, para cometerem assalto em Vilhena.

O crime foi cometido em uma avenida localizada atrás do Cemitério Cristo Rei, onde os dois menores, cada um em uma bicicleta, abordaram um homem e após apontar um revólver para o mesmo e um objeto pontiagudo semelhante a um “chucho”, o agrediram com socos e chutes, que lhe causaram diversas lesões e um corte em uma das pernas. Os menores roubaram o aparelho celular e uma carteira porta cédulas da vítima.

Assim que tiveram conhecimento dos fatos, uma radiopatrulha da Polícia Militar do setor e uma guarnição da Força Tática iniciaram diligências em prol da localização dos infratores, momento em que avistaram dois jovens, sendo que ao perceberem a presença das guarnições, um destes correu para dentro de um imóvel, localizado na Rua Paineira, no Jardim Primavera.

André, que obedeceu á ordem dos militares, portava na cintura um revólver calibre 32, com três munições intactas e com numeração raspada. Já o infrator que tentou fugir, mas acabou sendo capturado, se tratava de seu irmão, de 17 anos, que foi reconhecido pela vítima como sendo um de seus agressores e justamente o que portava a referida arma de fogo.

Em contato com o tio dos infratores, os militares levantaram informações de que André havia emprestado o revolver para seu irmão e um amigo, que também possui 17 anos, e que já è conhecido da polícia por vários delitos, para que os mesmos cometessem o crime e seguidamente ambos retornaram e devolveram a arma, partilhando com o mesmo o fruto do roubo.

Diante dos fatos, os irmãos foram conduzidos até a Unidade de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência. O outro participante do crime não foi localizado, porém, foi identificado pela vítima mediante fotos do arquivo policial.

Fonte Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia