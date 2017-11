Luizinho Goebel requer Voto de Louvor para Apae e ONG de Vilhena

O deputado Luizinho Goebel (PV) apresentou requerimento à Mesa Diretora solicitando a entrega de Voto de Louvor em homenagem a Apae e a ONG O Caminho, ambas em Vilhena. O parlamentar destaca que as entidades prestam relevantes trabalhos para a sociedade vilhenense.

Sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Goebel ressalta que a entidade foi fundada em 1981, no ainda Território Federal de Rondônia. Foi a primeira do Estado e tem como objetivo principal, articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, visando chamar a atenção da sociedade para se juntarem a um movimento associativo entre famílias, escolas, organizações de saúde para abraçarem a causa das pessoas com deficiência.

Já a ONG ‘O Caminho’, Luizinho informou que a organização atua em Vilhena desde 2005, contribuindo no desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, bem como no rendimento escolar e inclusão profissional.

Com o lema “conduzindo vidas a caminho dos sonhos”, a instituição registrada em 2008 foi idealizada por um grupo de mulheres que se encontravam para orações, entre elas a presidente da ONG, Leda Maria de Figueiredo.

“Geralmente os pais trabalham durante o dia todo, e com isso as crianças costumam ficar sozinhas em casa e consequentemente vão para as ruas. Na ONG elas usam o tempo disponível para aprender e brincar. No início, a instituição atendia 50 meninas, de 9 a 17 anos, que participavam de atividades educativas e recreativas. Hoje, já são mais de 120 meninas e meninos”, explicou Luizinho Goebel.

A ONG O Caminho é mantida através de doações e parcerias e está localizada na avenida Tancredo Neves, 199, bairro Bodanese.