Prefeita entrega a governador projeto para asfaltar 100% o bairro Cristo Rei

Na manhã desta terça-feira, 28, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou de uma reunião em Porto Velho com o governador Confúcio Moura e com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) Ezequiel Neiva, onde entregou o projeto executivo de asfaltamento do bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A reunião aconteceu no gabinete do governador e contou com a presença da deputada Rosangela Donadon (PMDB), do ex-prefeito Melki Donadon e do secretário de planejamento, Valdiney Campos.

O projeto prevê de 26 quilômetros de asfalto que será executado em Vilhena graças à parceria entre o Município e o Governo do Estado de Rondônia, através do DER. O pacote de asfalto vai contemplar um dos bairros mais populosos de Vilhena, o Cristo Rei, que será 100 % pavimentado e também atingirá outros bairros do município.

Durante a reunião, a prefeita Rosani Donadon agradeceu ao governador Confúcio Moura pelo apoio. “Agradeço o governador pela parceria e pela preocupação em ajudar nosso Município. Essa é uma obra muito importante para o nosso município, que vai contribuir com o desenvolvimento de Vilhena e melhorar a qualidade de vida da população”, declarou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria