Preso algemado e com dreno foge de hospital pela janela do banheiro

Por volta das 23h00 de quinta-feira, 23, agentes penitenciários da Casa de Ressocialização, compareceram à UNISP para informar que o preso Paulo Rogério da Silva, que estava no Hospital Municipal de Pronto Atendimento de Ariquemes, com suspeita de tuberculose e isolado, se evadiu da unidade pela janela do banheiro.

O elemento estava algemado na maca e fazia uso de um dreno, mas conseguiu abrir as algemas e fugir sem causar danos ao patrimônio público.

Mediante os fatos uma ocorrência foi registrada, para os procedimentos de praxe.

Fonte: Ariquemes 190

Foto: Ariquemes 190