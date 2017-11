PRF realiza operação de combate a criminalidade em Colorado e São Miguel do Guaporé

Na tarde desta segunda-feira, 27, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu com êxito, a “Operação Colorado”, iniciada no último dia 20, que teve como principal objetivo o enfrentamento à criminalidade.

A referida operação, que se estendeu até São Miguel do Guaporé/RO, contou com nove policiais convocados, que realizaram inúmeras fiscalizações, podendo ser destacadas as que resultaram em ocorrências criminais, sendo três por embriaguez ao volante, uma por uso de documento falso e outra por porte ilegal de arma de fogo.

Operações estratégicas como esta, são desencadeadas pela PRF com o intuito de fiscalizar regiões de fronteira, tendo em vista o fato de serem frequentemente utilizadas para prática de atividades ilícitas.

Fonte: Extra de Rondônia/Núcleo de Comunicação Social da PRF

Fotos: PRF