PRIMEIRA MÃO: sai sentença de jovem que baleou empresário vilhenense em tentativa de roubo

O Extra de Rondônia teve acesso em primeira mão à sentença que saiu na tarde desta terça- feira, 28, onde José Vitor Oliveira da Silva, de 21 anos, mais conhecido como “Porto Velho”, acusado de balear gravemente o empresário Edson Juliano Corbari Nunes, foi condenado a mais de 25 anos de prisão, porém, devido alguns atenuantes, a pena caiu para 16 anos.

José Vitor foi condenado pelo crime de latrocínio tentado, haja visto que o réu planejou friamente sua ação, observando a vítima por mais de uma semana e no momento que efetuou o último disparo, o fez apontando a arma para as costas do empresário, que já se encontrava baleado e caído, mesmo quando já tinha percebido que não conseguiria pegar a bolsa com o dinheiro, fato este que para a juíza Liliane Pegoraro Bilharva, evidenciou sua real intenção de matar.

Na setença, também foi levado em conta, o fato da vítima ter lutado pela vida durante vários dias e as sequelas causas pelos disparos, que deixou a mesma paraplégica.

José, que já se encontrava preso, além da pena, que se manterá em regime fechado, foi multado em mais de R$ 3 mil, que deverão ser quitados no prazo máximo de 15 dias, a partir da decisão.

Apesar do réu ter confessado a autoria do crime, lhe foi negado o direito de recorrer da sentença em liberdade, devido o mesmo ter sido capturado pela Polícia Civil ao invés de ter se apresentado espontaneamente.

A defesa por sua vez, tentou para o crime de roubo qualificado, seguido de lesão corporal grave, a fim de diminuir a sentença, porém, não obteve êxito.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação