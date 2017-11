Semec divulga resultados das competições do final de semana

No último final de semana aconteceu o encerramento dos torneios de futebol de campo e salão em Vilhena. As competições fizeram parte da programação festiva do aniversário de 40 anos do município comemorado no dia, 23 de novembro.

O Campeonato Municipal de Base de Futsal, nas categorias 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006, foi finalizado na sexta-feira e sábado no ginásio Geraldão, com os seguintes jogos e resultados finais:

Maria Artele 02 x 00 Tidadentes (2001/2002)

Sesi 03 x 01 Marcos Donadon (2003/2004)

Tiradentes 02 x 00 Marcos Donadon

A outra competição que também teve seu encerramento foi o “Torneio Municipal de Futebol Society”, onde as partidas aconteceram no sábado, 25, e no domingo, 26, no estádio municipal Portal da Amazônia.

De acordo com informações do coordenador das competições da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec), Matheus Almeida, na categoria feminina, o Real Futsal foi campeão ao vencer o Barcelona pelo placar de 01 x 00.

E na categoria masculina, o terceiro lugar ficou com Cabofriense ao derrotar pelo placar de 02 x 00 o time do Everest. A decisão para o primeiro e segundo lugar ficou entre Petshop/Cabofriense e Ajax.

Depois de um jogo muito acirrado, o Petshop/Cabofriense venceu com por um placar de 03 x 00, tornando-se campeão da competição.

O secretário da Semec, Natal Jacob e seu adjunto professor Manoel Ayres, agradeceram a todas as equipes participantes dos dois eventos e parabenizaram os atletas que conquistaram o primeiro lugar do “Campeonato de Futsal” e do “Torneio de Futebol Society”.

“Todos estão de parabéns, mas queria agradecer a confiança e o apoio da prefeita Rosani Donadon e do vice-prefeito Darci Cerutti que não mediram esforços para que as competições fossem realizadas”, destacou o secretário.

Fonte: Assessoria/Semec

Fotos: Assessoria/Semec