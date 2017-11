TJ julga processo de erro médico em Vilhena

A 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) julga na manhã desta terça-feira, 28, recursos judiciais que envolvem o Estado de Rondônia, municípios e a União como, por exemplo, o INSS.

Durante a sessão de julgamento serão analisados recursos de apelações que envolvem pedidos de indenizações por danos material e moral sobre erro médico contra o município de Vilhena; aposentadoria por invalidez contra o INSS; Embargos de Declarações para sanar possível omissão de acórdão (voto coletivo de desembargadores da 2º Câmara Especial), entre outros.

A sessão de julgamento, presidida pelo desembargador Renato Martins Mimessi, inicia as 8h30min, no 5º andar do Tribunal de Justiça de Rondônia.

