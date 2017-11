Vilhenense Esportivo Clube inicia pré-temporada para Rondoniense 2018

O Vilhenense Esportivo Clube iniciou sua pré-temporada para o Campeonato Rondoniense 2018, marcado para o dia 10 de fevereiro.

A pré-temporada da equipe está sendo realizada no Estado do Paraná aos comandos do técnico Rafael Andrade e aos cuidados do preparador físico Cláudio Vidal, auxiliado por Polidoro Labajos.

O Vilhenense estreia no Campeonato Rondoniense contra a equipe do Ji-Paraná na cidade do Galo da BR.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação