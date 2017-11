Bandidos invadem bar e furtam mais 20 garrafas de cerveja “litrão” e cerca de R$ 2 mil em bebidas destiladas

O crime ocorreu em um bar localizado na Avenida A-05, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, onde bandidos entraram pelo telhado e saquearam quase todo o estoque de bebidas do estabelecimento.

Segundo a filha do proprietário, o bar estava arrendado, porém, seu pai havia retomado o comercio no último fim de semana, com a intenção de administrá-lo.

Toda via, ao passar em frente ao prédio na manhã de terça-feira, 28, o mesmo percebeu que a porta estava entreaberta. Ao verificar o interior do estabelecimento, o proprietário constatou que uma das telhas havia sido removida e que os agentes tinham levado cerca de 40 garrafas, entre cervejas de litro e refrigerantes, quase todo o estoque de bebidas destiladas, que somam mais de R$ 2 mil, além de uma bicicleta e a quantia de R$ 70,00 do caixa.

Os infratores teriam também, tentado violar uma máquina jukebox a fim de furtar as moedas armazenadas na mesma.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e será investigado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa