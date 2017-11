Dupla é condenada a mais de 17 anos de prisão por roubo em Vilhena

Luis Fernando dos Santos e Wilian da Silva Maciel foram condenados a mais de 17 anos de prisão em ação penal movida pelo Ministério Público (MP) de Vilhena.

De acordo com informações, Luis e Wilian foram denunciados pelo MP como incursos nas penas do artigo 157 inciso I, II e V na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB), pelos fatos narrados na ocorrência policial, que no dia 15 de junho de 2017, Luis e Wilian e mais duas pessoas ainda não identificadas, praticaram um assalto usando arma de fogo e intimidando as vítimas. Além disso, após subtrair R$ 7 mil em dinheiro e alguns pertences, amarraram as vítimas e fugiram.

Após cometer o crime, os suspeitos foram presos e recolhidos à Casa de Detenção, onde aguardaram o julgamento.

Na sentença, o juiz julgou procedente a denúncia feita pelo MP e condenou Luis Fernando dos Santos, a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado e mais multas. Wilian da Silva Maciel, foi sentenciado a 7 anos e seis meses de reclusão inicial no regime fechado e mais multas.

Ademais, o magistrado negou o direito dos réus recorrerem da sentença em liberdade, uma vez que permaneceram detidos durante toda instrução processual e agora, com a condenação tornou-se inviável tal concessão.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração