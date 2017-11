Empresário irá mover ação contra banco por débitos não explicados que já ultrapassam R$ 6 mil

Na manhã desta quarta-feira, 29, o empresário Sandro Xavier, sócio proprietário do Restaurante Alho Frito, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde expressou sua indignação com a agência bancária no qual é correntista, em Vilhena.

De acordo com o empresário, ele e sua sócia Elisangela Xavier têm notado que desde janeiro de 2017 – vem sendo feito descontos em sua conta corrente na agência do banco Itaú de Vilhena.

Segundo Sandro, no começo eram descontos insignificantes. Entretanto, os valores começaram a subir a cada dia, e isso fez com que o empresário desconfiasse que algo estava errado. Ele somou os valores e ficou atônito com a cifra que passou dos R$ 6 mil.

Contudo, procurou o gerente de sua conta pessoal e pediu explicações, no qual apenas esclareceu que se trata de antecipação de crédito ou liquidação antecipada e, outros esclarecimentos teriam que buscar junto a Central do Banco – em São Paulo.

Não satisfeito com a explicação de seu gerente pessoal, Sandro procurou o gerente geral da agência, no qual recebeu a mesma declaração.

Com isso, o empresário que não teve seus questionamentos esclarecidos, e continua com prejuízo de mais de R$ 6 mil debitados aos poucos em sua conta corrente, disse que passou o caso para o departamento jurídico de sua empresa, que irá entrar com uma ação contra a agência do banco Itaú-em Vilhena, para que o caso seja esclarecido com nitidez ou que ele tenha seus valores ressarcidos.

