Energia elétrica em Rondônia terá reajuste de 8,41% a partir desta quinta

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta terça-feira, 28, que o reajuste anual médio na tarifa de energia elétrica aplicada em Rondônia para consumidores residenciais será de 8,41%. Esse reajuste é válido a partir de quinta-feira, 30 e sua influência no valor das contas se dará de forma gradativa e proporcional aos dias de consumo.

Para os consumidores com fornecimento em alta tensão o reajuste será em média de 6,59% e para baixa tensão de 8,84%. A agência leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais. Os custos típicos da atividade de distribuição, por sua vez, são atualizados com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Cabe à Aneel estabelecer um valor de tarifa que assegure ao consumidor o pagamento de um valor justo, como também garantir o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias de distribuição, para que possam manter a oferta do serviço com a qualidade, confiabilidade e continuidade necessárias. O objetivo do reajuste é restabelecer anualmente o poder de compra da receita obtida por cada concessionária de energia.

Mais informações sobre revisões tarifárias podem ser consultadas no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no link entendendo a tarifa.

Fonte: Rondoniaovivo