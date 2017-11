Escola convoca comunidade para discutir problema do transporte escolar em Cabixi

A direção da escola José Anchieta do município de Cabixi, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quarta-feira, 29, onde relata que hoje terá reunião com a comunidade a respeito do transporte escolar.

De acordo com o comunicado, a reunião vai acontecer nesta quarta as 13h30 nas dependências da escola José Anchieta.

O assunto em pauta está relacionado ao comunicado do secretário de educação Jailton Lopes Ferreira em relação a mudança no horário do transporte escolar, que não teria sido discutido com a comunidade.

Na ocasião, o secretário teria tomado a decisão de mudar o horário do transporte escolar para o ano de 2018 – sem consultar a quem realmente interessa, servidores públicos, alunos e os pais.

Na oportunidade, o vereador Michael Assumpção Barroso (PSD), após tomar ciência do fato através da matéria publicada no Extra de Rondônia, entrou com indicação na Câmara para que assunto fosse discutido na Casa de Leis.

