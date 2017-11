Motociclista grávida se choca contra traseira de carreta parada

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 29, no trecho da BR-364, localizado entre as rotatórias da Disável e do Posto Cavalo Branco, em Vilhena.

Segundo relatos do motorista da Carreta bitrem, que seguia sentindo Cuiabá, o mesmo sinalizou e encostou para pegar um objeto pessoal que caiu na pista, momento em que a jovem, que conduzia uma motoneta Honda Biz, no mesmo sentido, saiu da rotatória e mesmo estando a metros de distância da carreta, não notou sua presença devido estar olhando para o lado, onde fica seu local de trabalho.

A jovem, que se chocou contra o para-choque traseiro da carreta, apesar da violência da batida, não se feriu gravemente, porém, foi conduzida até o pronto-socorro por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, por motivo de precaução referente à saúde do bebê.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia