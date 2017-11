Motociclista tenta ultrapassagem pela direita e colide com picape

O acidente, que deixou uma mulher levemente ferida, ocorreu na tarde desta quarta-feira, 29, no entroncamento da Rua Osvaldo Cruz com a Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena.

Segundo informações da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), que registrou o caso, o condutor de uma picape Fiat Strada, seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando ao tentar acessar a Rua Osvaldo Cruz, foi atingido por uma motoneta Honda Biz, que seguia logo atrás e cujo a condutora, tentou realizar uma ultrapassagem pela direita.

Na queda, a motociclista, que conduzia como carona, seu esposo, sofreu diversas escoriações pelo corpo, após ambos deslizarem por cerca de 10 metros pela pista.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu as vítimas ao pronto-socorro do Hospital Regional para ser realizada a assepsia dos ferimentos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia