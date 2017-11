Motorista tenta desviar de buracos e acaba atropelando mulher

Uma mulher foi atropelada no fim da tarde desta quarta-feira, 29, na avenida 737, no Bairro Bodanese, em Vilhena.



Segundo informações, o condutor de um carro de passeio teria tentado desviar de buracos na pista e acabou atingindo a vítima que caminhava na lateral da via, lhe causando escoriações leves, porém, mesmo sem ferimento grave aparente, a mulher se queixava de fortes dores em uma das pernas.



Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu a mulher até o pronto-socorro do Hospital Regional para a realização de exames mais detalhados.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia