PM é preso após levar mulher para estrada deserta e surrá-la

Um policial militar de 34 anos foi preso na noite de terça-feira (28) acusado de espancar a esposa – uma empresária de 30 anos, na estrada da Penal, nas proximidades dos presídios, zona rural da capital.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o casal estaria ingerindo bebida alcoólica em outro local, quando discutiu por motivos de uma suposta traição do militar. Houve intenso bate boca e, segundo a vítima, o marido a teria levado em um carro junto com os dois filhos para agredí-la na região deserta próxima do complexo penitenciário.

Um outro policial militar que estava em deslocamento para entrar de plantão nos presídios, avistou a mulher pedindo socorro. Ela apresentava sangramentos na cabeça, hematomas na testa e escoriações nos braços. Imediatamente, uma guarnição foi acionada e deu voz de prisão ao suspeito.

A vítima foi medicada na UPA Leste e o policial apresentado na Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo