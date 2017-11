Presidente de associação agradece as autoridades pelo o apoio dado a zona rural de Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 29, visitou a redação do Extra de Rondônia o atual presidente da Associação dos Chacareiros do Setor Vilhena (ACSV), Francisco de Assis da Silva Nogueira, onde teceu comentários positivos em relação ao apoio dado pelas autoridades para as famílias que residem na área rural.

Francisco relatou que houve uma significante melhora para os produtores rurais devido ao incentivo recebido, e ainda pontuou que “só tenho a agradecer as autoridades, em especial a deputada Rosangela Donadon pela doação dos nove tratores para a associação, no qual foi de muita valia para os produtores. Essa ajuda foi tão importante que hoje o trabalho já tem beneficiado mais de 80 famílias”.

“Gostaria também de citar o apoio que temos recebido do secretário de agricultura, Rogério Henrique, principalmente por sua dedicação e atenção dada a todos os populares, pois sempre que precisamos Rogério está ali para nos ajudar, inclusive foi através dele que ocorreu a construção dos quebra- molas e a doação de calcário”, acrescentou o presidente.

Assis finalizou dizendo que “queria também agradecer a vereadora Vera Lúcia Borba Jesuíno, mais conhecida como “Vera da Farmácia”, que implantou o projeto ‘Porteira adentro’ e desde então tem beneficiado toda a comunidade”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia