Raupp solicita e Governo amplia teto do Simples estadual

Em encontro com empresários na terça-feira (28) em Porto Velho, o governo de Rondônia anunciou o aumento do teto de faturamento de micro e pequenas empresas em R$ 3,6 milhões/ano. O teto estava congelado em R$ 1,8 milhão/ano desde 2006 e deve beneficiar aproximadamente 14 mil empreendedores.

Para o senador Valdir Raupp (PMDB-RO), criador do regime tributário Simples em Rondônia quando governador, e defensor da iniciativa, a medida deve contribuir para a geração de emprego e renda.

“Já vinha há tempo conversando com o governador Confúcio Moura (PMDB) e a equipe econômica dele sobre esse aumento. Acredito que hoje com o crescimento econômico nacional, enquanto o Brasil cresce 3 % Rondônia cresce 7%, modificar o teto de faturamento dará mais competitividade a essas empresas, gerando mais oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo a economia do Estado”, disse Raupp.

“O que estamos fazendo hoje é dar um fôlego maior para o crescimento das micros e pequenas empresas aumentando essa margem”, comentou o governador Confúcio Moura ao assinar o decreto que oficializou a medida.

O Simples unifica oito impostos municipais estaduais e federais em uma só guia de pagamento e pode gerar uma redução de carga tributária de até 80 %.

“Esta iniciativa mostra que o governo está acenando positivamente para o mercado e vai deixar essas empresas crescerem. Eles vão poder vender mais sem aumento da carga tributária”, afirmou o secretário de Finanças do Estado, Wagner Garcia de Freitas.

Autor e foto: Assessoria