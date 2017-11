SAÚDE: Vilhena é o primeiro município de RO a conquistar aprovação internacional

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena conquistou nessa semana, de forma inédita, uma aprovação internacional de um projeto de educação em saúde.

Apenas 100 projetos foram aprovados em todo o Brasil e Vilhena está dentre os que se destacaram. O evento é uma organização do Ministério da Saúde em parceria com o hospital Sírio Libanês.

O Simpósio Internacional Fronteiras na Educação de Profissionais de Saúde ocorreu em São Paulo entre 23 e 25 de novembro. Vilhena foi representada pelo enfermeiro Marcos Ribeiro, pelo médico Jânio Marques, pelo fisioterapeuta Yargo Machado e pelo secretário de saúde Marco Aurélio Vasques. Os quatro apresentaram um projeto denominado “Construção do Currículo Integrado no Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma da Prefeitura Municipal de Vilhena”.

De acordo com o secretário de saúde, o simpósio contou com palestrantes do Canadá, dos Estados Unidos e da Holanda e visa a melhoria da educação de saúde no Brasil. “O único projeto de Rondônia foi o nosso e há três anos já existe essa residência que agora está sendo readequada. À partir disso serviremos de exemplo para outros municípios que queiram implantar e formaremos profissionais de qualidade”, explicou.

A residência multiprofissional é uma especialização que integra serviço e ensino, de forma que estes adquiram conhecimento e experiência e somem com o serviço público. Em Vilhena as residências estão produtivas e têm apresentado bons resultados. “É uma grande conquista para o nosso município saber que estamos especializando profissionais de excelência e garantindo qualidade aos nossos pacientes”, enfatizou a prefeita Rosani Donadon.

Texto e fotos: Assessoria