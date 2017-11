Acidente entre carro e moto deixa criança ferida



Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma criança de cinco anos ferida. A colisão ocorreu por volta das 17h30 desta quinta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Afonso Juca de Oliveira com a Rua Duzalina Milani, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.



A condutora de um veículo Fiat Palio, com placas de Vilhena seguia pela Avenida Afonso Juca de Oliveira, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Duzalina Milani foi atingida por um motociclista que teria avançado a preferencial.



Com o impacto, a criança que estava na garupa da motocicleta sofreu várias lesões pelo corpo e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).



A condutora da moto afirmou não ter visto o carro passando e por isso avançou.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia