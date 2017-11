Bebedeira entre casal termina com marido detido e mulher ferida

Uma bebedeira quase termina em tragédia na tarde desta quinta-feira,30, e uma residência localizada na Rua 12, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Uma casal estava ingerindo bebidas alcoólicas desde as primeiras horas da manhã, quando em determinado momento houve um desentendimentos entre eles e logo o marido muito irritado, passou agredir a companheira.

Desesperada a vítima começou a gritar por socorro e a vizinhança percebeu que a mulher estava sendo agredida,com isso, chamaram Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros chegou no local e socorreu a vítima. De acordo com a equipe de bombeiros a vítima identificada com as iniciais. R.D.S. de 41 anos, teve o dedo quebrado e algumas escoriações pelo corpo.

Em seguida a PM chegou no local e deteve o acusado que não quis se identificar, e não portava documentos. O rapaz foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp),onde foi feito boletim de ocorrência e deverá ser processado pela Lei Maria da Penha.

Segundo informações de populares do bairro, o imóvel era usado como local para venda de entorpecentes conhecido como “boca de fumo”.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia