BRUTAL: Criança é hospitalizada após ser surrada pela mãe

Uma criança de apenas 4 anos de idade foi internada no hospital João Paulo II na noite de quarta-feira (29) após ser brutalmente agredida pela própria mãe, Lindeise P. O., 36, presa em flagrante. A mulher ainda lesionou o esposo de 41 anos, que tentou impedir. O crime ocorreu no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

Conforme informações da ocorrência policial, uma equipe da PM foi acionada por vizinhos denunciando que havia uma criança chorando muito ao ser agredida pela mãe. Policiais foram ao local e se depararam com a menina bastante machucada no rosto, apresentando um hematoma grave no olho esquerdo. Após muita insistência, a criança revelou que a autora das agressões teria sido a mãe.

Os militares foram informados pelo padrasto da criança, que a mulher ficou descontrolada sem motivos aparentes e passou a agredir a filha com violentos socos no rosto. Ele tentou contê-la e foi lesionado no braço com um garfo. Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão. As duas vítimas foram levadas para a UPA da região. Porém, a criança necessitou ser transferida ao hospital João Paulo II para ser avaliada por um médico especialista.

Lindeise foi apresentada na Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça. Os policiais relataram ainda que o casal apresentava sinais de embriaguez.

Fonte: Rondoniaovivo