Delegado fala sobre tentativas de assassinatos elucidadas pela DHPP de Vilhena

Em entrevista concedida a reportagem do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 29, o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vilhena, Núbio Lopes de Oliveira, falou sobre três casos de tentativas de assassinatos ocorridos em Vilhena que foram esclarecidos.

1º caso

De acordo com Núbio, o primeiro caso concluído se trata da tentativa de assassinato ocorrido no dia 17 de abril de 2016, no sítio São Roque, distrito de Perobal área rural de Vilhena.

Na ocasião, Valdemir Evangelista de Sousa foi denunciado de ter desferido violentamente dois golpes de tijolos na cabeça do enteado, Jacksson de Sousa Sanardi, de 17 anos, após uma discussão devida uma luz acessa. O acusado acabou fugindo do local sem prestar socorro à vítima.

Conforme o delegado, após a conclusão do inquérito, Valdemir foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. O caso foi repassado ao Poder Judiciário. Porém, ele responde em liberdade até o momento.

2º Caso

O segundo caso se trata do borracheiro Josimar Vilaça dos Santos, vulgo “Nenê” ocorrido no dia 24 de junho do ocorrente. Conforme a denúncia, o suspeito Everton Willian Marcelino foi até ao local de trabalho da vítima para esclarecer o fato de ter comprado entorpecente de má qualidade.

Segundo o infrator a droga que adquiriu de Josimar era farina de trigo e exigiu da vítima a devolução do dinheiro, no qual foi à vítima negou.

Perante a negativa de devolução, Everton efetuou um disparo de arma de fogo nas costas de Josimar. Porém, não satisfeito, atirou outras vezes.

Josimar foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena (HRV). Everton foi identificado como autor do crime e indiciado pelo Ministério Público (MP) e responde o processo em liberdade.

3º caso

O terceiro caso elucidado ocorreu no dia 13 de julho de 2017 na Avenida Celso Mazutti, no Bairro Parque São Paulo, em Vilhena. Conforme investigação, a vítima Fernando Costa dos Santos, de 22 anos, teria prestado serviço para o acusado Emerson Santos de Oliveira, de 30 anos.

Fernando combinou com Emersom que receberia pelo trabalho um relógio, mas depois a vítima desfez o negócio. Inconformado o denunciado esperou a vítima a sair do trabalho, e após se aproximou e efetuou vários disparos contra ele. Fernando foi socorrido ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Entretanto, horas depois o acusado se apresentou na delegacia de Polícia Civil acompanhado de um advogado. Ele confessou ser autor da tentativa de assassinato. Após as investigações concluídas, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário que irá analisar as provas e oferecer denúncia ou não contra o suspeito.

O delegado afirmou que em breve outras ocorrências esclarecidas envolvendo homicídios ocorridos no ano de 2016 e 2017 – serão trazidas a público.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia