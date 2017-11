Estudante pimenteirense recebe Medalha do Mérito em Porto Velho

Tuanny Vargas Rossendy, acadêmica de enfermagem da Faculdade São Lucas, em Porto Velho, recebeu na manhã desta quinta-feira, 30, Medalha do Mérito Governador Jorge Teixeira de Oliveira.

Tuanny é filha do ex-vereador do município de Pimenteiras do Oeste Rubert Estenssoro Rossendy e da dona de casa Marilene Vargas Quintão.

Tuanny foi homenageada em solenidade pelos bons trabalhos prestados a comunidade na capital. Ela recebeu a medalha das mãos do vice-governador Daniel Pereira.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação