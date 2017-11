Família tem casa alagada durante chuva no Bairro Cidade Parque Jardim I

Na noite desta quarta-feira, 29, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de uma moradora da Avenida 743, no Bairro Cidade Parque Jardim I, onde relata sua indignação com os políticos de Vilhena.

De acordo com Rita Alves Rodrigues, mora com mais cinco pessoas numa casa na Avenida 743, Nº 1189 e durante a chuva desta quarta-feira, 29, seu imóvel mais uma vez foi alagado.

A dona de casa enviou fotos para o Extra de Rondônia e pede ajuda das autoridades políticas para resolver a questão, pois há vários anos ela e outras famílias do bairro sofrem com o problema de alagamento durante as chuvas.

Segundo a informação, várias reclamações foram feitas e pedido de ajuda enviado aos políticos, mas até o momento nada foi feito para resolver o problema, ou ao menos minimizar a situação caótica. Sem contar os prejuízos cada vez que chove.

