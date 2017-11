Homem morre em acidente na BR 364

Conforme informações do Patrulheiro Elois da 3ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pimenta Bueno, a vítima fatal do acidente ocorrido no inicio da noite desta quarta-feira, 29, foi identificada com sendo Jorge Oliveira Assis, idade não informada.

O passageiro que estava com ele, foi identificado como sendo Carlos e esta em tratamento no Hospital Ana Neta. O condutor morreu no local por causa da força do impacto na traseira do caminhão.

O patrulheiro Elois ainda informou que havia trânsito lento na altura do km 186 da BR 364, devido a um outro acidente envolvendo caminhões, quando o condutor da motocicleta se chocou contra a traseira de um dos cargueiros.

A família foi comunicada pelas autoridades e reconheceu o corpo da vitima. Jorge Oliveira Assis era trabalhador de uma serraria no distrito do Itaporanga, que fica em torno de 90 km do município de Pimenta Bueno.

Fonte: Roagora/ Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa