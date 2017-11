Idoso é abordado na rua por dois homens e acaba perdendo R$ 10 mil em golpe

O caso foi registrado no início da tarde de quarta-feira, 29, por um idoso de 78 anos, que alegou ter sido vítima de estelionato, aplicado por dois homens, no Centro de Vilhena.

Segundo relatos da vítima, ele foi abordado em frente à Banca do “Zóio”, localizada no cruzamento das Avenidas Capitão Castro com Marques Henrique, por um homem branco de aparentemente 60 anos e com características alemã, que pediu informações para localizar o escritório de uma construtora, da qual ele teria uma promissória no valor de R$ 1.650,00 para receber.

Como a vítima não soube informar o endereço questionado, outro indivíduo, moreno e que também paramentava ter cerca de 60 anos, afirmou saber o endereço e convidou a vítima a acompanhá-los até o suposto escritório.

Quando chegaram às proximidades da Escola Alvares de Azevedo, o idoso foi convencido pela dupla a entrar em um veículo Fox de cor branca, e ir até a agência do Banco Bradesco e sacar de sua conta pessoal, o valor de R$ 10 mil e entregar para os mesmos.

Após o saque, o idoso foi deixado próximo à empresa Vipal, localizada na Avenida Marechal Rondon, onde foi localizado por sua nora que já estava a sua procura.

Na delegacia, o idoso não relatou os argumentos usados pela dupla para convencê-lo a realizar o saque e nem como conseguiu fazê-lo, haja vista que, dependendo dos valores em caixa no momento da solicitação, o saque de tamanha quantia, precisa ser agendado até 48 horas antes.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: ilustrativa