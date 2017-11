Ji-paraná acerta com meia Nick ex-Barcelona



A diretoria do Ji-Paraná Futebol Clube divulgou nesta quinta-feira, 29, a contratação do meia Nick para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018.



Wederson da Silva Maia, mais conhecido como Nick tem 28 anos e é natural de Porto Nacional, no interior do Tocantins. O jogador acumula passagens pelo América-GO, Bom Jesus-GO, Bragantino-SP, Comercial-MS, Formosa-DF, Goianésia-GO, Grêmio Anápolis-GO, Juventus Jaraguá-SC, Morrinho-GO, Rio Branco-PR e Santa Helena-GO e, por último, defendeu o Barcelona na disputa do Campeonato Rondoniense deste ano.



Além de Nick, o Galo da BR também confirmou as contratações do goleiro Roger Paranhos, o lateral Paulo Luna, os zagueiros Dhonathan e Nino, o volante Dick, os meias Robby e Tuquinha e o atacante Vinícius.



O Ji-Paraná estreia no Campeonato Rondoniense-2018 no dia 10 de fevereiro contra o Vilhenense no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Alexandre Almeida