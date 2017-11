Ji-Paraná, Nova-Mamoré e Seringueiras recebem recursos de Expedito Netto

Os municípios Ji-Paraná, Nova-Mamoré e Seringueiras receberam nesta quarta-feira (29) recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO). O valor, que já foi pago às Prefeituras, totaliza cerca de R$ 511 mil reais.

Para Expedito Netto, é uma grande satisfação poder colaborar com os municípios. “Ao visitar as cidades consigo diagnosticar o que cada local está precisando e o que podemos ajudar. Temos trabalhado bastante para conseguir recursos e ao vê-los chegando é muito gratificante”, declarou Netto.

A cidade de Ji-Paraná foi beneficiada com R$ 210 mil que serão utilizados para aquisição de trator de pneus 75cv, carreta agrícola com carroceria, roçadeira hidráulica, plaina dianteira, escarificador, pá hidráulica e grade aradora para atender a Aldeia Gavião. A solicitação da emenda foi feita pelo Vereador Marcelo Lemos e pelo Cacique Josias.

Já o município de Nova Mamoré foi agraciado com R$ 150 mil após trabalho do militante social e da juventude Welington Franco. Com este valor a Prefeitura deverá adquirir um rolo compactador para compactação do solo.

Para a Prefeitura de Seringueiras, o parlamentar enviou R$ 150 mil para aquisição de um veículo tipo Van. O pedido de emenda foi feito pelo Vereador Diogo que está estudando junto à Prefeitura se o veículo será enviado à saúde ou à educação do município.

“Meu objetivo ao destinar um recurso é para que ele seja utilizado da melhor forma por cada município. Proporcionar melhor atendimento das pessoas que utilizam o sistema público é minha prioridade”, enfatizou Expedito Netto.

Autor e foto: Nathália Nicola