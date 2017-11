MP instaura inquérito para apurar situação caótica das ruas em Cerejeiras

Na manhã desta quinta-feira, 30, a redação do Extra de Rondônia recebeu informação sobre a instauração de inquérito civil público que irá apurar situação caótica que se encontra as ruas em Cerejeiras.

A 2º Promotoria de Justiça do Município de Cerejeiras, através do Promotor Marcos Paulo Sampaio Ribeiro da Silva, vai investigar o porquê que a empresa JDR Construtora, não concluiu as obras das vias urbanas da cidade e se foram incluídas na nova licitação, haja vista estarem inacabadas e em estado caótico.

A cidade de Cerejeiras é alvo de diversas matérias em jornais devido ao abandono que se encontra.

Com isso, moradores inconformados com a situação tiram fotos, fazem imagens e enviam para redação do Extra de Rondônia, onde vêem nas matérias veiculadas o único meio de protestar e reivindicar melhorias ao município.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas