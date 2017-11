Pioneira ouro-pretense morre aos 71 anos de complicações pulmonares

Morreu nesta madrugada de quinta-feira, 30, Elza Amaro dos Santos, de 71 anos. Elza morava num sítio no Km 5 as margens da BR-364, no município de Ouro Preto do Oeste.

Elza chegou à região de Ouro Preto do Oeste nos anos 70, e ali fixou residência, onde em companhia de seu esposo (em memória) ajudaram a desenvolver a região com muito trabalho.

A pioneira estava acometida de doença nos pulmões, onde não resistiu e acabou por morrer nesta madrugada.

O corpo da pioneira será velado na Associação Nova Vida e será sepultado nesta sexta-feira, 1, no cemitério Campo Santo as 09 horas. Ela deixa uma filha, netos e bisnetos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família