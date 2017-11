Policia Ambiental de Vilhena e GOE apreende PC em assentamento em Corumbiara

A apreensão ocorreu na quarta-feira, 28, por uma guarnição da Polícia Militar Ambiental juntamente com o Grupo de Operações Especiais (GOE), durante uma operação de combate a crimes ambientais realizada nas áreas de Chupinguaia e Corumbiara.

Após receber denúncias de crimes ambientais nos assentamentos Zé Bentão e Marantã I e II, antiga fazenda Santa Helina, áreas estas consideradas como reservas legais dos lotes dos referidos assentamentos, os militares se deslocaram até o local, onde constataram os crimes.

Com quase toda sua área demarcada por invasores, já com barracos construídos, nas diligências foram constatados vários rastos de motos, carros, tratores e quadricículos, assim como também, foram visualizados diversos pontos de desmatamento recentes, uma máquina escavadeira Hidráulica (PC), marca Caterpillar modelo 318D2L, um tambor com aproximadamente 50 litros de óleo, um saco de semente de capim brachiara e sementes facholi.

Ao acompanharem o rastro da PC por um carreador, os militares puderam constatar vários desmates realizados com a mesma.

No local não foi encontrado nenhum infrator, apenas dois blocos de notas de serviços e uma ficha de controle de horas máquina no interior da cabine da PC, onde descrimina horas trabalhadas, nome do cliente e assinatura dos mesmos.

Para que a referida máquina não continuasse sendo usado no crime ambiental de desmatamento na área de reserva legal e para futuras investigações por parte da polícia judiciária, foi realizado a apreensão dos objetos encontrados e por não ter logística para retirar os mesmos do local, foi solicitado apoio da prefeitura de Colorado, pra auxiliar na retirada da PC, a qual foi removida e ficou depositada na secretaria de obras do município.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação