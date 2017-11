Prefeito afirma que horário de transporte escolar não será modificado em Cabixi

Ocorreu na tarde desta quarta-feira, 29, na escola José Anchieta uma reunião referente à transferência do transporte escolar de Cabixi para o horário matutino, isso para o ano letivo de 2018. Mas por unanimidade a decisão foi contraria ao ofício que alterava a mudança de horário.

Na ocasião se fizeram presentes o prefeito do município, o secretário responsável pela elaboração do ofício, pais e alunos interessados na decisão.

Diante da decisão obtida na reunião, na manhã desta quinta-feira, 30, à equipe do Extra de Rondônia, entrou em contato via telefone com o prefeito de Cabixi, Silvenio de Almeida (PMDB), onde foi relatado a suspensão do ofício apresentado.

Silvenio também contou que não era de seu conhecimento a circulação do ofício elaborado pelo secretário e que diante do debate com os usuários do transporte foi tomada a melhor decisão.

O prefeito também informou que a decisão do secretário se baseou na tentativa de poder minimizar os problemas enfrentados por quem utiliza o transporte.

Almeida finalizou informando que será realizada outra reunião no próximo dia, 18, para que o problema seja solucionado, pensando na melhor opção para beneficiar a todos que utilizam o transporte.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia