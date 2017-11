Rosangela Donadon solicita liberação de emenda para atender Hospital Regional de Vilhena

Esses últimos meses têm sido de muita agitação para a deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB) que está na capital de Rondônia acompanhando diariamente os empenhos de suas emendas para atender as sete cidades do Cone Sul.

Nas últimas semanas, a parlamentar vem recebendo em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a presença de diversos vereadores da região sul do Estado, além de secretários e prefeitos. A deputada informa que os empenhos são liberados nesta temporada do ano, e para não perder nenhum projeto em andamento, ela prefere acompanhar passo a passo a situação de cada emenda.

Esta semana, Rosangela participou de uma adiência com o secretário de Estado da saúde, Willames Pimentel, juntamente com a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) e o ex-prefeito Melki Donadon. O encontro teve como objetivo principal, cobrar a liberação do restante da emenda parlamentar no valor de R$ 1.415.000 (um milhão, quatrocentos e quinze mil reais) destinados para aquisição de medicamentos para atender o Hospital Regional do município.

Boa parte da emenda já foi liberada, havendo como restante o valor de R$ 530 mil para a aquisição de medicamentos e material penso. O secretário garantiu que a verba será liberada o quanto antes.

O município de Vilhena já recebeu três caminhões carregados com medicações e materiais pensos desde o início do ano, quando a prefeita assumiu o mandato. Rosangela e Rosani buscam trabalhar em conjunto, fortalecendo as ações que possam atender a população com qualidade e respeito. Além das medicações, a deputada destinou também para a área de saúde, uma ambulância que já está atendendo a população.

Texto e foto: Assessoria