Advogado mostra os itens que serão leiloados no próximo fim de semana em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 30, em conversa com o advogado responsável pela coordenação do projeto de doação para o Hospital de Câncer de Barretos em Rondônia, Odair Flausino de Morais, relatou sobre o inicio da ação no Estado e o quanto tem mobilizado os municípios para apoiar a causa.

Odair conta que conheceu o projeto quando foi acompanhar sua falecida esposa no hospital, no ano de 2000 para tratamento da doença. O advogado pontua que ficou impressionado, pois o atendimento não teve custo algum. Foi dai que surgiu o interesse de saber como uma instituição daquele porte se mantinha em funcionamento e ainda oferecia um serviço de ótima qualidade.

Flausino diz que ao conversar com um amigo que atua como coordenador do hospital soube que o centro sobrevivia de doações e leilões dos artistas, foi a partir disso que surgiu a ideia de trazer o projeto para Rondônia.

De acordo com o advogado, no ano de 2000 o hospital estava começando seus trabalhos, o prédio atual estava em construção. “No período só havia dois pavilhões prontos, o do cantor Sergio Reis e da Xuxa, mas atualmente existem mais pavilhões financiados pelos artistas” explicou Flausino.

Morais conta também que “o primeiro leilão foi realizado no ano de 2001, em Cacoal. Após o sucesso, montamos uma coordenação em Vilhena e dai em diante a causa foi abraçada. Para se ter uma ideia Rondônia possui 52 municípios, e hoje temos cerca de 62 coordenações em cada cidade, ou seja, existem 10 distritos que estão a frente do projeto. Vale destacar que neste ano teremos 62 leilões e conseguiremos levantar um valor significativo para o hospital ”.

Odair afirma que “esta ação é muito importante, pois atualmente o hospital tem atendido cerca de 12 mil pessoas por ano. Isso devido ao apoio de todo o Estado”.

Flausino explicou ainda que devido a grande demanda de pessoas e a ajuda recebida, o Estado ganhou uma filial do hospital para estar ajudando nos atendimentos.

Outro ponto destacado pelo advogado é que “hoje, somos o Estado que mais manda pacientes para Barretos, mas também somos o que mais arrecada. No ano passado foi arrecadado quase 16 milhões e a meta para este ano é alcançar cerca de 20 milhões”.

Moraes explica que nos leilões os itens expostos para serem arrematados são brindes doados por comerciantes, gados e presentes dados pelos artistas.

Os leilões ocorrem em todo o Estado, no domingo passado dia, 26, foi realizado em Nova União, União bandeirantes, Rio Pardo, Corumbiara e Machadinho D’oeste. Neste sábado, 02, acontecerá em Ji-Paraná; no domingo, 03, em Espigão D’oeste, Colorado e Guajará Mirim.

E o último leilão ocorrerá no domingo, 10, em Vilhena, Pimenteiras e Ouro Preto.

Em Vilhena acontecerá no parque de exposições Ovídio Miranda e todos que quiserem contribuir arrematando algum artefato será muito bem vindo.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia