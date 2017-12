Centro de Treinamento em Ginástica Rítmica promove 3º Festival em Vilhena

A quadra do ginásio Jorge Teixeira foi mais uma vez, palco do Festival de Ginástica Rítmica organizado pelo Centro de Treinamento em Ginástica Rítmica Deisy Gym (CTDE).

O evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 30, com um público que lotou as arquibancadas do ginásio prestigiando as ginastas do CTDE Deisy Gym , e dos projetos desenvolvidos na escola Maria Arlete, Polo Ginásio Magal, Polo Ginásio Geraldão e Polo escola Luiz Carlos.

Além do público, o festival foi prestigiado por autoridades municipais da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo de Rondônia e Seduc.

Sob o comando da professora Deisielle foram feitas diversas apresentações com cerca de 200 alunas/atletas.

O secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob parabenizou os professores envolvidos na realização do evento e destacou o crescimento do esporte do município através de parcerias.

“O festival foi um espetáculo imperdível e todos estão de parabéns, em especial os organizadores que deixaram o ginásio impecável para recepcionar o público e os atletas. A prefeita Rosani Donadon não pode comparecer por já ter agendado outros compromissos, mas como representante da prefeita quero publicamente prestar minhas homenagens a todos envolvidos nesta belíssima festa”, destacou.

De acordo com informações do secretário da Semec, os representantes CTDE anunciaram que nos dias 02 e 03 de dezembro estarão promovendo uma oficina de Ginástica Rítmica com os atletas que tem se destacado nos projetos do Centro de Treinamento com a professora Deisielle.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria