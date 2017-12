CEREJEIRAS: morador aponta erros em obra e afirma que não consegue fazer calçada em frente sua casa; fotos

Nesta sexta-feira, 1, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e informações de Joceni Pinheiro, morador do município de Cerejeiras, onde relata a falta de responsabilidade e eficiência na gestão pública.

De acordo com Joceni, trabalhou por vários anos com obras de drenagem na região do Cone Sul, e nunca tinha visto erros tão grotescos em relação aos que está vendo em frente sua casa.

Segundo Pinheiro, a empresa Dallavare está terminando uma obra no Bairro Alvorada, e há três meses, no começo da construção, procurou o engenheiro responsável, e apontou que as caixas pluviais estavam fora de padrão. Porém, ouviu do profissional que tinha sido um erro de topografia, mas não causaria problemas futuros.

Contudo, Pinheiro está indignado, pois agora não consegue fazer a calçada em frente sua residência, porque as caixas estão 2 metros do meio-fio e 30 centímetros mais altas.

Joceni pede aos políticos inoperantes ou ao responsável pela empresa que reveja a obra enquanto há tempo, pois se terminar do jeito que está, nenhum morador vai conseguir fazer calçada em frente a residência.

O Extra de Rondônia deixa espaço a empresa citada caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Joceni Pinheiro