Deputada Rosangela comemora mais R$ 400 mil para medicação ao HRV; dinheiro já está na conta do município

Já está na conta da prefeitura do município de Vilhena uma emenda no valor de R$ 400 mil reais para atender o Hospital Regional Adamastor Teixeira. O valor será utilizado para aquisição de medicamentos e materiais pensos. A compra será feita pela administração municipal, este é mais um compromisso concretizado pela Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB).

A emenda foi anunciada neste ano de 2017 pela deputada, após destinar R$ 1.415.000 (Um milhão quatrocentos e quinze mil reais) em medicamentos e materiais. Acompanhando a urgência e com a necessidade em abastecer o hospital que atende a população de Vilhena e toda região, a deputada em contato com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou que destinaria mais R$ 400 mil reais.

Nesta última semana, a parlamentar participou de uma audiência com o Secretário de saúde do Estado, Willames Pimentel, cobrando a liberação do restante da emenda de um milhão e quatrocentos e quinze mil. O secretário garantiu que o restante do valor será liberado em breve e que o caminhão deverá chegar à Vilhena com o restante do material.

Totalizando, Rosangela Donadon já destinou 1.815.000 (um milhão, oitocentos e quinze mil reais) para atender a saúde do município de Vilhena. Uma ambulância, modelo SAMU, também foi entregue e já está atendendo a população vilhenense.

Fonte: Assessoria

Fotos: Assessoria